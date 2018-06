Stiri pe aceeasi tema

- Facut din florile ei preferate, bujorii albi, și din florile adorate de regretata prințesa Diana, trandafirii albi, buchetul de mireasa al lui Meghan Markle a completat perfect ținuta purtata in ziua cea mare și i-a adus aprecieri din partea tuturor. Buchetul lui Meghan Toata lumea a admirat buchetul…

- Având o actiune sedativa si usor hipnitica, sudorifica si diuretica, florile de tei au fost folosite la tratarea spasmelor, tulburarilor digestive, insomniei, nevrozelor si deoarece actioneza asupra hipervâscozitatii si hipercoagularii sanguine teiul este utilizat si în tratarea…

- Este o adevarata placere sa te plimbi in perioada aceasta pe afara, prin paduri sau parcuri. Au inflorit salcamii, iar mirosul lor iti da o stare de fericire. Consumate in diverse retete, florile au o multime de beneficii pentru sanatate. Florile de salcam sunt comestibile si chiar delicioase.…

- Sucursala de Distributie a Energiei Electrice (SDEE) Brasov anunta intreruperea alimentarii cu energie electrica, pe mai multe strazi din municipiul Brasov și in Zarnești, vineri, 20 aprilie, pentru efectuarea de lucrari, dupa cum urmeaza: In municipiul Brașov: in intervalul 8.00 – 11.00 – B-dul 15…

- Astazi e ultima zi in care locuitorii Capitalei mai pot admira covorul de flori din scuarul Catedralei Nașterea Domnului. In cadrul ședinței operative a Primariei, Silvia Radu le-a mulțumit tuturor celor implicați in proiect.

- Un studiu efectuat recent de catre cercetatorii Universitații Syracuse, din SUA, a descoperit ca micul dejun format din ciocolata poate imbunatați memoria și funcțiile cognitive, te ajuta sa faci fața cu brio unei noi zile solicitante și chiar te poate ajuta la slabit! Daca iți mananci desertul de…

- Peste 2.500 de zboruri anulate in SUA din cauza furtunii de zapada. Nord-estul SUA a fost afectat puternic, miercuri, de un nou val de caderi abundente de zapada, care au provocat anulare a circa 2.500 de curse aeriene, accidente rutiere și intreruperi de curent pentru mii de familii. Dintre cele 2500,…