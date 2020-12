3 bărbaţi din Covasna au fost reținuți după cercetările de ieri 3 barbati din Covasna au fost reținuți dupa cercetarile de ieri Foto: Arhiva. Cele 144 de perchezitii domiciliare efectuate, ieri, în municipiul Bucuresti si în 13 judete, la sediile unor firme si la domiciliile unor persoane banuite de evaziune fiscala si înselaciune s-au soldat cu retinerea a trei barbati din Covasna. Totodata, au fost identificate si ridicate documente contabile, înscrisuri, precum si mai multe mijloacele de stocare a datelor informatice. Au fost puse în executare 15 mandate de aducere, potrivit unui comunicat al IGPR.

