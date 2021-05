Stiri pe aceeasi tema

- Peste 70 de apeluri care semnalau prezenta ursilor in zone locuite de oameni au fost primite de la inceputul anului trecut si pana in prezent la numarul de urgenta 112, a declarat marti prefectul judetului Covasna, Raduly Istvan. Prefectul a mentionat, in cadrul unei conferinte de presa, ca ursii s-au…

- Serviciul Comunitar de Evidența a Persoanelor din cadrul Primariei Municipiului Sfantu Gheorghe iși continua activitatea de pe strada Dozsa Gyorgy nr. 14 intr-un spațiu proaspat renovat. Lucrarile de renovare au durat 5 luni și au inclus modernizarea curții, dar si a exteriorului și a subsolului cladirii.…

- In cursul lunii martie, angajații Muzeului Național al Carpaților Rasariteni (MNCR), in parteneriat cu unitați de invațamant din comunele Valcele, Sita Buzaului și Barcani, au implement mai multe proiecte la care au participat elevi ai respectivelor școli, indrumați de cadre didactice. „Tradiții…

- Romania a luat o decizie total eronata in anul 2016, cand a decis sa nu mai intervina deloc in populatia de ursi, a declarat ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos, intr-un interviu acordat AGERPRES. El a precizat ca non-interventia va genera probleme uriase, in conditiile in care aproape…

- Forumul Civic la Romanilor din judetele Covasna, Harghita si Mures (FCRCHM) a nominalizat-o pe presedinta Fundatiei „Mihai Viteazul” din Sfantu Gheorghe, Maria Peligrad, pentru titlul „Pro Urbe”, cea mai inalta distinctie instituita de Consiliul Local Municipal. Conducerea Forumului argumenteaza propunerea…

- Astazi, 18 martie 2021, CCC Romania va deschide un nou magazin CCC in Sfantu Gheorghe, in centrul comercial Sepsi Value Centre, acesta fiind primul magazin CCC din oraș și al 77-lea din intreaga rețea naționala. „Sepsi Value Centre va fi un punct de atracție in regiune, beneficiind de acces ușor, la…

- Numarul elevilor beneficiari ai programului intitulat ,,Bursele Romani pentru Romani” implementat de Asociația „Calea Neamului”, membra a Forumului Civic al Romanilor din Covasna, Harghita și Mureș, condusa de doctorul Mihai Tirnoveanu, a ajuns la 24. Pe pagina sa de socializare, acesta a scris,…

- In fiecare an, la data de 11 februarie este marcata Ziua Europeana a Numarului Unic de Urgența 112, numar comun celor 27 de state membre ale Uniunii Europene, utilizat pentru a solicita intervențiile agențiilor specializate (Ambulanța, Pompieri, Poliție, Jandarmerie și salvatori montani). In Romania,…