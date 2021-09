3 ani și jumătate de închisoare pentru tânărul de 20 de ani din Păunești care și-a batjocorit vecina de 66 de ani Prima condamnare in cazul tanarului de 20 de ani din Paunești care, in luna mai a acestui an, ar fi intrat peste o vecina in varsta de 66 de ani și ar fi intreținut relații sexuale cu aceasta, prin amenințare și prin folosirea forței fizice. Tanarul a primit 3 ani și jumatate de inchisoare cu […] Articolul 3 ani și jumatate de inchisoare pentru tanarul de 20 de ani din Paunești care și-a batjocorit vecina de 66 de ani apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

Sursa articol si foto: monitorulvn.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Compania Naționala de Investiții (CNI) vrea sa ridice o sala de sport in comuna Paunești, care va avea inclusiv o zona de primire – foyer + scara acces etaj, un cabinet de prim ajutor, depozit material sportiv, un vestiar profesori/ antrenori, doua vestiare pentru fete și doua vestiare pentru baieți.…

- Condamnata definitiv la 5 ani și 4 luni de inchisoare cu executare pentru trafic de influența, asistenta medicala de la Caminul de batrani Focșani și totodata fosta asistenta la Pediatrie a incercat sa imbuneze instanța intr-o cale extraordinara de atac. Femeia de 47 de ani a fost acuzata și condamnata…

- Un apel primit seara trecuta, in jurul orei 21.30, la numarul unic de urgenta 112, anunta izbucnirea unui incendiu la o gospodarie din comuna Spulber. In cel mai scurt timp, la fața locului s-au deplasat 5 echipaje din cadrul Statiei de Pompieri Vidra, cu 4 autospeciale de stingere cu apa și spuma și…

- Și in luna august, polițiștii vranceni continua activitațile de conștientizare pentru creșterea gradului de siguranța a elevilor in perimetrul unitaților de invațamant și in zona adiacenta acestora, in cadrul programului remedial de la școlile din comunele Paunești, Ploscuțeni, Popești…

- Inspectorii sanitari veterinari si pentru siguranta alimentelor au aplicat 58 de amenzi contraventionale, in valoare de 492.000 de lei, in urma actiunilor de control desfasurate pe litoral in perioada 2 – 8 august, potrivit unui comunicat de presa al Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru…

- Cod galben de ploi torențiale, vijelii și grindina, in Vrancea și in jumatate din țara. HARTA zonelor afectate Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : GALBEN Ziua/luna/anul: 09-08-2021 Ora : 10:00 Nr. mesajului:2Intervalul : 09 august, ora 10:00 – 09 august, ora 23:00; Zonele afectate…

- 7 ZILE DE ACȚIUNI IN TRAFIC PENTRU COMBATEREA PRINCIPALELOR CAUZE GENERATOARE DE ACCIDENTE GRAVE Viteza, indisciplina pietonilor, neacordarea prioritații de trecere pietonilor reprezinta principalele cauze generatoare de accidente rutiere grave. De aceea, timp de 7 zile, polițiștii rutieri au derulat…

- Pedepse agravante pentru trei tineri din Marașești, judecați pentru o talharie comisa in urma cu un an, scopul acestora fiind la acea data de a face rost de substanțe psihoactive. Ideea comiterii faptei a venit de la un tanar de 19 ani, cu un bogat cazier, care i-a convins pe ceilalți doi inculpați…