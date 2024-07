Stiri pe aceeasi tema

- Spania va elimina temporar taxa pe vanzari la uleiul de masline, pentru a-i ajuta pe consumatori sa faca fata majorarii preturilor... The post EFECTUL INFLAȚIEI Spania va elimina temporar taxa pe vanzari la uleiul de masline first appeared on Informatia Zilei .

- Spania va elimina temporar taxa pe vanzari la uleiul de masline, pentru a-i ajuta pe consumatori sa faca fata majorarii preturilor, a informat Guvernul de la Madrid, transmite AP, preluat de Agerpres.

- Uleiul de ricin, un produs natural obținut din semințele plantei Ricinus communis, este un ulei gros și inodor, utilizat inca din Antichitate pentru proprietațile sale medicinale și cosmetice. In prezent, uleiul de ricin este folosit intr-o gama larga de produse, de la cosmetice și medicamente, pana…

- Ceaiul de anghinare a devenit tot mai popular datorita multiplelor beneficii pe care le aduce sanatații. Acest remediu natural, cunoscut inca din antichitate, ofera nu doar o experiența placuta pentru papilele gustative, ci și un boost semnificativ pentru organism.

- Uleiul de masline este considerat unul dintre cele mai sanatoase tipuri de uleiuri și este utilizat in nenumarate rețete culinare. Descopera ce este atat de special la acest tip de ulei, cu ce poți inlocui uleiul de masline, care sunt alte uleiuri sanatoase pe care le poți folosi in alimentație.Despre…

- Ionuț Nedelcearu are o cariera de succes in lumea fotbalului. Activeaza la Palermo FC, dar nu sta deloc rau nici la capitolul dragoste, caci este impreuna cu iubita lui de mai mult timp. Cei doi se ințeleg de minune, iar de curand au fost vazuți impreuna. Cum au fost surprinși.

- Ai auzit vreodata de ceaiul din cozi de cireșe? Puțini știu ce beneficii are atunci cand vine vorba de sanatatea organismului uman. Iata de ce este recomandnat de specialiști și de ce ai putea sa il integrezi in dieta ta.

- Un dietetician citat de Daily Mail menționeaza ca alimentele care declanșeaza efecte similare cu cele ale Ozempic nu se limiteaza doar la ovaz. The post ALTERNATIVE SANATOASE Alimente care susțin pierderea in greutate first appeared on Informatia Zilei .