Stiri pe aceeasi tema

- Teoria conform careia prelungirea inchiderii restaurantelor protejeaza impotriva raspandirii coronavirusului este o iluzie, a declarat, miercuri, Dragos Anastasiu, purtatorul de cuvant al Aliantei Pentru Turism - organizatie care reuneste patronatele din domeniul turistic, potrivit Agerpres."Iluzia…

- Teoria conform careia prelungirea inchiderii restaurantelor protejeaza impotriva raspandirii coronavirusului este o iluzie, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, Dragos Anastasiu, purtatorul de cuvant al Aliantei Pentru Turism - organizatie care reuneste patronatele din domeniul turistic. "Iluzia este…

- Un focar masiv de COVID-19 la bordul unui pescador american i-a evitat pe membrii echipajului care aveau deja anticorpi impotriva noului coronavirus, oferind ceea ce oamenii de știința spun ca este prima dovada directa a faptului ca aceste anticorpi protejeaza oamenii impotriva reinfectarii, scrie prestigioasa…

- Exista diferite tipuri de grasimi in corpul nostru – subcutanata si viscerala. Grasimea subcutanata este un strat de grasime chiar sub piele si, in general, nu prezinta un risc mare pentru sanatate, anunța rador.ro.Cu toate acestea, grasimea viscerala (tesutul adipos visceral) este un tip…

- Deși pare o banala viziera, cea pe care blondina a etalat-o azi, la plaja, este tot din plastic. Dar costa nu mai puțin de ...340 euro. Viziera-ochelari marca Dior a devenit un accesoriu popular intre vedetele lumii mai ales de cand maștile de protecție și vizierele au devenit indispensabile oamenilor…

- Administratia pentru Medicamente si Alimente (FDA) din Statele Unite a publicat recomandari referitoare la conditiile de aprobare a unui vaccin pentru Covid-19, afirmand ca vaccinul trebuie sa previna sau sa reduca severitatea bolii la cel putin 50% dintre persoanele vaccinate, transmite Reuters,…

- Cind este vorba despre dieta și medicamente, combinația medicamente alimente greșita poate duce la dezastru. Tocmai de aceea este indicat ca atunci cind te afli sub tratament sa fii atent și la meniu, spun farmacistii. Iata, așadar, cele mai periculoase combinații de medicamente și alimente, transmite…

- Cateva alimente ar putea proteja oamenii impotriva noului coronavirus, deoarece conțin vitamina K – una ce le lipsea unor pacienți care au murit sau au fost admiși la terapie intensiva, cu COVID-19.