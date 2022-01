Stiri pe aceeasi tema

Un accident violent s-a produs in aceasta seara, pe drumul din Faget spre cartierul Manaștur din Cluj-Napoca, dupa ce doua autoturisme care circulau din sensuri opuse s-au izbit frontal. Unul dintre...

- De aseara, județul Buzau se afla sub cod galben de polei, iar drumarii au acționat pe rutele unde s-a semnalat pericolul, mai puțin pe zona Tisau (Nișcov, Mierea, Grajdana, Haleș), pe DJ 100 H. Prefectul Daniel Țiclea, care a avertizat inca de ieri ca nu va accepta lentoarea drumarilor, a plecat in…

Incepand de astazi, cetațenii din Municipiul Campia Turzii nu vor mai fi nevoiți sa se deplaseze la Cluj Napoca, pentru operații laparoscopice. Acest fapt se datoreaza noului turn de laparoscopie, cu...

- Un clujean a filmat nu mai puțin de 3 accidente la rand in intersecția strazilor Iancu de Hunedoara și Sinaia, in zilele de 23 și 24 noiembrie. Au fost chiar doua accidente in aceeași zi. ”In mai puțin de 24 ore, au fost 3 accidente in același loc. Am facut 30 de sesizare la Primarie sa pune…

Consiliul Județean Cluj continua sa sprijine spitalele clujene. De aceasta data este vorba de Institutul Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuță" din Cluj-Napoca, care a fost dotat cu cu șapte noi...

- Polițiștii au fost sesizați, miercuri dimineața, in jurul orei 08.40, cu privire la un accident rutier care a avut loc pe Bulevardul Muncii din Cluj-Napoca. Impactul s-a produs pe o trecere de pietoni semaforizata, intre un conducator auto de 75 de ani, din Cluj-Napoca, care se deplasa din direcția…

- IȘJ a publicat pe pagina sa web situația tuturor școlilor din județul Cluj, în ceea ce privește scenariile de funcționare în valul patru al pandemiei de Covid-19. Datele sunt valabile pentru data de 18 octombrie, ora 11:00. Având în vedere…

Vineri, 15 octombrie 2021, la centrul de concurs de la Colegiul Național „Gheorghe Lazar", Cluj-Napoca se va desfașura proba scrisa din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de...