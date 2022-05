Stiri pe aceeasi tema

- Incepand cu aceasa luna, Primaria orașului Abrud pune la dispoziția cetațenilor un birou unic, pentru rezolvarea mai rapida a problemelor acestora. „Incepand cu luna mai, anul curent, va anunțam ca am amenajat pentru confortul dumneavoastra, dar și pentru o rezolvare imediata a oricarei nevoi in relația…

- Evolutia tehnologiei si aparitia unui numar tot mai mare de gadgeturi, accesorii sau dispozitive cu functii impresionante ii captiveaza inclusiv pe copii, multi dintre acestia dezvoltand o pasiune pentru gaming si tehnologie inca de la varste fragede. In mod cert, parintii trebuie sa isi supravegheze…

- Dosar penal pentru furt calificat pentru un tanar de 16 ani, la Timișoara. El este cercetat penal dupa ce a furat portofele și bani dintr-un cabinet medical și un birou. Furturile au fost comise in ianuarie și februarie.

- Toate doamnele care au o slujba la birou și pentru care ținuta office este imperios necesara cunosc faptul ca este o provocare sa gasești hainele potrivite pentru fiecare zi a saptamanii și, mai ales sa le integrezi intr-o ținuta decenta, comoda și feminina. De asemenea, realizarea unor combinații vestimentare…

- Deutsche Bank a anuntat, vineri, ca ia masuri pentru a se retrage din Rusia, in timp ce isi ajuta clientii non-rusi sa-si reduca operatiunile. ”Nu vor fi afaceri noi in Rusia”, a adaugat compania, condamnand invazia rusa in Ucraina ”in cei mai duri termeni posibili”. Peste 300 de companii si-au…

- In aceasta primavara, la Judecatoria Pitesti va incepe un proces in care o fosta angajata a unei case de amanet si a unui birou de schimb valutar este acuzata de delapidare in forma continuata, valoarea prejudiciului fiind foarte mare.

- Sursa foto: Shutterstock Calitatea sunetului este foarte importanta atunci cand realizezi inregistrari de studio, podcasturi, interviuri, vloguri, clipuri publicitare, fundaluri sonore și creații muzicale. Ca sa-ți venim in ajutor, iți prezentam care sunt cele mai importante accesorii pentru un studio…

- Reactie a primarului municipiului Piatra Neamt dupa ce s-a incercat blocarea votului bugetului Piatra Neamt: „Ne intreaba consilierii PSD daca știm faptul ca cea mai mare conducta prin care este alimentat cu apa orașul Piatra-Neamț este din 1960. Eu ma intreb daca domnul președinte al Consiliului Județean…