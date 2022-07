Stiri pe aceeasi tema

- Luni, 11 iulie, Judecatoria Chisinau a prelungit restrictia de a nu parasi tara timp de 60 de zile pentru sotia fostului deput democrat fugar, Vladimir Andronachi, dupa ce la sfarșitul saptamanii trecute i-a permis sa plece in Austria . Controlul judiciar a fost prelungit si pentru presupusii complici…

- Sotia fostului deputat fugar, Vladimir Andronachi, a plecat din tara in ziua cand autoritatile de la Chisinau l-au dat in cautare prin Interpol, fiind invinuit in dosarul fraudei bancare. Judecatoria Chisinau, care are in gestiune un dosar penal in care Nadejda Andronachi este invinuita alaturi de sot…

- Fostul deputat democrat Vladimir Andronachi, care a fugit din Republica Moldova anul trecut, iar numele lui vizat in mai multe dosare de rezonanța (Metalferos, Frauda bancara, Consulatul Republicii Moldova la Odesa), a fost anunțat in cautare internaționala prin intermediul Interpol, susține Deschide.MD…

- Audierea fostului ministru de Interne, Alexandru Jizdan, de catre procurorii PCCOCS a avut loc joi, 30 iunie curent, in prezența aparatorului acestuia. „Atribuirea statului de banuit a fost precedata de desfașurarea perchezițiilor pe dosar, in cinci locații din municipiul Chișinau și din republica.…

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale in comun cu ofițerii Serviciului protecție interna și anticorupție al MAI (SPIA) și cu angajații Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova (SIS) au documentat acțiunile unei persoane, manifestate prin propagarea…

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale in comun cu ofițerii Serviciului protecție interna și anticorupție al MAI (SPIA) și cu angajații Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova (SIS) au documentat acțiunile unei persoane, manifestate prin propagarea…

- R.Moldova risca sa fie piarda cauza Stoianoglo la Curtea Europeana a Drepturilor Omului, dupa ce procurorul general suspendat a depus doua plingeri in instanța internaționala. De aceasta parere este președintele fondator al Platformei DA, Andrei Nastase. Politicianul a menționat ca R.Moldova risca sa…

- Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) spune ca in acest sfarșit de saptamana a fost o creștere semnificativa de atacuri, "pe anumite pagini web depașindu-se procentul de 100% a acestor tipuri de atacuri in comparație cu alte perioade".