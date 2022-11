Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 21 ani, din Zau de Campie, a fost surprins conducand un autoturism, pe DJ 152 A, in localitatea Band, pe un sector de drum limitat la 50 km/h, cu o viteza de 157 km/h, a anuntat, duminica, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Mures. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Un tanar de 24 de ani, din comuna Teregova, a fost impuscat din greseala in timpul unei vanatori ilegale care a avut loc in zona localitatii Rusca, victima fiind ranita in zona toracelui si a piciorului drept, a informat luni Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Caras-Severin, relateaza Agerpres.…

- Bistrița-Nasaud este primul județ unde ADI Deșeuri și-a facut corp de control. Alte trei județe iși doresc sa preia și sa implementeze ideea, mai ales ca legislația in domeniu s-a ajustat, iar inspectorii deșeurilor pot sa dea amenzi fara emoții. ADI Deșeuri Bistrița-Nasaud este prima astfel de structura…

- Un autoturism in valoare de 50.000 de euro, sustras din Suedia, a fost depistat de politistii din Bistrita-Nasaud la un tanar, masina fiind indisponibilizata de oamenii legii, informeaza, vineri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Bistrita, potrivit Agerpres."La data de 20 octombrie a.c., politistii…

- Un tanar de 19 ani, din Dumitresti, care s-a urcat baut si fara permis la volan, a sunat la 112, in noapte de miercuri spre joi, pentru a anunta ca autoturismul pe care il conducea a luat foc in trafic, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea, potrivit Agerpres.Cu numai cateva ore…

- Un tanar de 25 de ani din Cluj-Napoca a accidentat mortal in aceasta seara, un barbat de 57 de ani din Silivașul de Campie. Accidentul s-a produs in aceasta seara, pe Drumul Național 16, intre Silivașul de Campie și Satu Nou, județul Mureș. Din primele informații rezulta faptul ca un autoturism condus…

- Un barbat care ar fi pretins o suma de bani pentru a facilita intrarea unui tanar la Scoala de agenti de politie "Vasile Lascar" din Campina este cercetat pentru trafic de influenta, in urma unui denunt, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Buzau, potrivit Agerpres.Potrivit sursei citate,…