290 de copii cu COVID-19 sunt spitalizați Luni, in spitalele din Romania erau internați cu coronavirus 290 de copii, in creștere fața de ziua anterioara, iar 18 dintre ei sunt spitalizați la terapie intensiva. Conform datelor oficiale furnizate luni de catre autoritați, in spitalele din Romania sunt internați cu COVID 11.032 de pacienți. Dintre aceștia, 1.218 sunt spitalizați la ATI. 272 minori sunt internați in secții și 18 la ATI Din totalul pacienților internați, 290 sunt minori – 272 sunt internați in secții și 18 la ATI.Duminica, in spitalele din Romania erau internați cu coronavirus 267 de copii – 246 in secții și 21 la ATI. Alte… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

