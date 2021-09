29 septembrie – Ziua internațională a conștientizării asupra risipei și deșeurilor alimentare. Câtă mâncare se pierde în lume Pe data de 29 septembrie se sarbatorește, in intreaga lume, Ziua internaționala a conștientizarii asupra risipei și deșeurilor alimentare, scopul fiind atragerea atenției asupra modului in care sunt produse și consumate produsele alimentare. In același timp, este un semnal de alarma cu privire la efectele negative pe care risipa alimentara le presupune, dar și la situația disperata in care se afla milioane de oameni la nivel global, din cauza foametei. In UE, sunt estimate ca fiind generate anual in jur de 88 de milioane de tone de deșeuri alimentare, provenite de pe intregul lanț alimentar,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

