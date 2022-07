Stiri pe aceeasi tema

- COMUNICAT DE PRESA In perioada 12-14 august 2022, Consiliul Județean Dambovița, prin Centrul Județean de Cultura Dambovița, va organiza Festivalul „Peștera –Padina”, ce se va desfașura in zona Telecabina Post-ul Festivalul „Peștera –Padina”: Orchesta Chindia și invitații, Holograf, Direcția 5, DJ…

- Pentru ca in fiecare an, pe 24 iunie, se sarbatorește Ziua Universala a Iei, sau „camașa cu altița”, așa cum mai este denumita, astazi, Centrul Județean de Cultura Dambovița a organizat un eveniment special dedicat acestui element de tezaur național. Esența IEI consta in arta meșteșugului manual, transmis…

- „Flori pe ie de Sanziene”, eveniment deosebit la Centrul Județean de Cultura Dambovița , astfel, cu mic cu mare, cei prezenți au descoperit universul iei tradiționale romanești și au realizat cununi de sanziene. De la eveniment, nu au lipsit prefectul județului Dambovița, Claudia Gilia, președintele…

- Targul Meșterilor Populari la Curtea Domneasca din Targoviște, un eveniment organizat de Centrul Judetean de Cultura Dambovita, cu ocazia Zilelor Județului Dambovița. Meșterii populari readucerea in atentia publicului larg , valorile traditionale romanesti, produsele autentice si secretul romanului…

- Enciclopedia Etnografica a Județului Dambovița a fost lansata de Centrul Județean de Cultura Dambovița, un volum definitoriu pentru spațiul dambovițean. Așa cum spune conducerea Centrului Județean de Cultura Dambovița, cartea are un aspect de pionierat la nivel local, se adreseaza tuturor cititorilor…

- Social Noaptea Muzeelor 2022, la Alexandria mai 10, 2022 11:53 Dupa ce, in ultimii doi ani, evenimentele culturale s-au derulat in format online sau hibrid (fizic și online), din cauza condițiilor speciale impuse de pandemia de coronavirus, anul acesta, la nivel național se reia tradiția, deja, organizarii…

- Consiliul Județean Dambovița, prin Centrul Județean de Cultura Dambovița, a fost gazda pentru cei 66 de elevi veniți din toata țara, care au participat la Olimpiada Naționala de Pedagogie – Psihologie. (Licee Pedagogice) Viitorilor dascali ai Romaniei, specializarea educatori – invațatori, le-au fost…