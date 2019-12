Stiri pe aceeasi tema

- Romania va sustine, in continuare, orice proiect care va imbunatati viata cetatenilor Republicii Moldova. Totusi, asistenta oferita Guvernului de la Chisinau va fi conditionata de modul in care vor fi implementate reformele cerute de Uniunea Europeana.

- Președintele Klaus Iohannis a declarat miercuri seara, înaintea participarii la summitul PPE de la Zagreb (Croația), ca, daca va obține al doilea mandat de șef al statului, România va avea și președinte și premier din PPE, iar influenta tarii noastre în cadrul acestei familii politice…

- "Voi initia un referendum astfel incat presedintele Romaniei sa nu mai aiba imunitate. Cred ca acest lucru este foarte important si as realiza eu promisiunea pe care a facut-o in 2014 Klaus Iohannis. Asa cum am fost prim-ministru un an si noua luni si nu am avut imunitate, consider ca presedintele…

- ​„Republica Moldova trebuie sa vina spre Uniunea Europeana, asta ar trebui sa fie strategia României”, a declarat Kelemen Hunor, prezidențiabilul UDMR, în cadrul unui interviu HotNews.ro. „Eu cred ca soarta României și soarta Republicii Moldova, soarta comuna, este…

- Ministrul afacerilor externe, Ramona-Nicole Manescu, a deschis astazi, 17 octombrie 2019, a doua zi a reuniunii Bucharest Forum care a avut loc la Bucuresti. Tema principala a dezbaterilor din acest an, reunite sub titlul West Meets East: Furthering in Times of Volatility and Disruption, a vizat dinamica…

- Partidul Mișcarea Populara (PMP) din Romania, condus de Eugen Tomac și Traian Basescu a anunțat ca va susține candidații Partidului Unitații Naționale (PUN) la alegerile locale din Republica Moldova. Intr-o postare pe pagina sa de Facebook, președintele PMP, Eugen Tomac le recomand tuturor cetațenilor…

- Nivelul de trai al pensionarilor romani este cel mai mic din Uniunea Europeana, in conditiile in care Romania aloca pentru pensii din Produsul Intern Brut aproximativ jumatate din media europeana, afirma Federatia Nationala a Pensionarilor din Romania (FNPR) Unirea.

- Circa o treime dintre cetatenii Republicii Moldova ar fi dispusi sa voteze unirea cu Romania, conform unui sondaj IMAS, ale carui rezultate au fost prezentate ieri la Chisinau, potrivit portalului Deschide.md, preluat de Agerpres. Astfel, 30% ar vota pentru unirea Republicii Moldova cu Romania, in timp…