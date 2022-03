Stiri pe aceeasi tema

- Ziua maghiarilor de pretutindeni, care coincide cu izbucnirea Revolutiei pasoptiste in Ungaria, este marcata marti in mai multe localitati din judetul Covasna, intre care si municipiul Targu Secuiesc, unde sunt azi instituite o serie de restrictii de circulatie. Manifestarile ce au inceput la Biserica…

- Peste 80 de refugiati din Ucraina, aflati in tranzit prin tara noastra, au fost gazduiti de autoritatile locale din Sfantu Gheorghe de la inceputul razboiului si pana in prezent, a declarat, joi, primarul Antal Arpad. „In municipiul Sfantu Gheorghe, de cand am lansat noi acel numar verde pentru refugiati,…

- Elevii sunt gazduiți in caminul Universitații "Dimitrie Cantemir" din Targu Mureș, iar de luni ar fi trebuit sa se intoarca la școala. Ei vor invața insa din Romania, in sistem online, conectați la sistemul de invațamant din Ucraina. Inspectoratul școlar le va pune la dispoziție dispozitivele necesare…

- Aproximativ 1,2 milioane de persoane au fugit deja din Ucraina pe fondul invaziei rusești, potrivit celor mai recente cifre ale Inaltului Comisariat al ONU pentru Refugiați. Ucrainenii continua sa paraseasca țara, in timp ce la nivel inalt Moscova și Kievul se pregatesc pentru a treia runda de negocieri.…

- ANOSR a semnalat solidaritatea de care trebuie sa dea dovada mediul universitar romanesc prin integrarea studenților refugiați din prima zi a conflictului și a transmis Ministerului Educației dorința unor studenți cu care interacționam la vami de a accesa invațamantul superior romanesc, precum și necesitatea…

- Consiliul de Administrație al Academiei de Studii Economice din București a decis sa puna gratuit la dispoziția persoanelor refugiate din Ucraina, aflate in tranzit prin tara noastra, cladirea Centrului de pregatire profesionala din orașul statiune Covasna. Aceasta dispune de dotari de tip hotelier,…

- La Targu-Mureș a ajuns un prin grup de zece refugiați din Ucraina, a anunțat duminica, 27 februarie, jurnalistul mureșean Gabriel Gedo. "Ei au fost preluați prin grija prietenului meu (Iustinian Rus – n.r.) și a altor oameni de bine din zona. Spiritul tolerant al Transilvaniei, omenia și sentimentele…

- Tensiunile cresc in Ucraina in condițiile in care se raporteaza noi incalcari ale incetarii focului pe linia frontului dintre regiunile separatiste Donețl și Lugansk și forțele ucrainene. In paralel, se fac noi eforturi diplomatice, in incercarea de incerca evitarea unui conflict de proporții. PRESSALERT.ro…