- Mai multe echipaje de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Brasov si Covasna au fost solicitate sa intervina la Sercaita, unde 20 de persoane, care se aflau la o petrecere prezentau simptome de toxinfectia alimentara.

- Inundatiile produse in ultimele 48 ore in judetul Neamt au afectat 53 de locuinte si 122 de gospodarii, potrivit ultimului bilant realizat de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU). In cursul zilei de sambata au fost evacuate 430 de persoane ...

- Mai multe persoane din Covasna au fost evacuate fortat, la dispozitia prefectului, a declarat, pentru MEDIAFAX, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, precizand ca se discuta si cu mai multe persoane din judetul Neamt, care refuza evacuarea.

- Patru persoane au fost ranite, dintre care doua au ramas incarcerate, dupa ce doua autoturisme s-au ciocnit, vineri la pranz, pe DN13, intre localitatile Hoghiz si Rupea Gara, din județul Brașov. In cele doua autoturisme se aflau opt persoane, insa doar patru au fost ranite, doua ramanand incarcerate.…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov intervine la aceasat ora la un accident care a avut loc pe DN13, la Rupea Gara, intre doua autoturisme. Potrivit primelor informații, doua persoane sunt incarcerate, din fericire conștiente. In total, in cele doua autoturisme se aflau opt persoane.…

- Trei persoane, intre care un bebeluș de doua luni, au fost ranite dupa ce masina in care se aflau s-a ciocnit luni seara, in comuna Șinca, judetul Brașov, cu un autocar care avea 25 de pasageri, transmite MEDIAFAX.Accidentul rutier s-a produs in satul Perșani, comuna Șinca, judetul Brașov.…

- Doua exercitii care au vizat interventia la scurgerea unui produs toxic dintr-o cisterna si salvarea unor persoane izolate de ape in urma unor inundatii au fost efectuate, joi, de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) 'Horea' al judetului Mures, in orasul Ludus. Potrivit ISU Mures,…

- Planul roșu de intervenție a fost declanșat la Satu Mare dupa o coliziune intre doua autobuze. Opt persoane au fost ranite, dintre care doua sunt in stare grava. Inspectoratul pentru Situații de Urgența Satu Mare au dispus declanșarea Planului roșu de intervenție in urma unui accident rutier intre doua…