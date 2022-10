Primele rezultate dupa perchezițiile DIICOT de miercuri au fost date publicitații astazi, 20 octombrie. Intr-un doar care vizeaza infracțiuni de spalare de bani, contrabanda și constituire de grup infracțional, au fost efectuate 41 de percheziții in Neamț și alte 4 județe, precum și in municipiul București. Conform unui comunicat DIICOT, in urma descinderilor au fost descoperite și reținute 46 de lingouri de aur și argint, peste 270.000 de RON și 104.000 Euro, 109.000 Lire sterline dar și sume de bani in alte valute (dolari, coroane norvegiene, forinți, coroane daneze, coroane belarus etc). 29…