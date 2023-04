Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 21 de persoane au murit intr-un incendiu care a izbucnit la Spitalul Changfeng din capitala Chinei, Beijing, a informat marți presa de stat CCTV, potrivit CNN. „Incepand cu ora 18:00 locala (6:00 EST), 21 de persoane au murit, din pacate”, a transmis CCTV. In plus, 71 de pacienți din spital…

- Directorul unui spital din Beijing a fost arestat dupa ce un incendiu izbucnit in aceasta institutie s-a soldat cu moartea a 29 de persoane, in una din cele mai grave catastrofe produse in capitala chineza in ultimii 20 de ani, au anuntat miercuri autoritatile, citate de AFP.Acest incendiu, produs…

- Acest incendiu, produs marti, a fortat pacientii sa incerce sa se salveze iesind pe ferestre, atarnandu-se de cearsafuri sau refugiindu-se pe aparatele de aer conditionat de pe fatada, potrivit imaginilor publicate pe retelele de socializare si cenzurate rapid.

- Numarul morților in urma incendiului de marți de la un spital de Beijing a crescut la 29. Este unul dintre incendiile cu cele mai multe victime din capitala Chinei din ultimii 20 de ani. Douasprezece persoane, inclusiv directorul spitalului, au fost reținute dupa aceasta tragedie.

- Cel puțin 16 oameni au murit și alți noua au fost raniți intr-un incendiu care a cuprins o cladire de apartamente din Dubai, sambata, cauza fiind "lipsa masurilor de securitate", potrivit autoritaților locale.

- Tragedie in urma unui incendiu izbucnit la bordul unei ambarcațiuni in care se aflau sute de persoane. Mai multe persoane și-au pierdut viața, dar sunt inca și oameni despre soarta carora nu se știe nimic, fiind disparuți. Cel puțin 12 oameni au murit și 230 au fost salvați dupa ce un incendiu a cuprins…

- Cel putin 39 de imigranți din America Centrala și de Sud au murit intr-un incendiu care a avut loc intr-un centru pentru migranti din Ciudad Juarez, in apropierea graniței cu SUA, informeaza Reuters.

- Razboi in Ucraina, ziua 392. Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat ca asteapta "dialog" cu administratia de la Beijing pe tema initiativelor de negocieri, in contextul in care presedintele Chinei, Xi Jinping, s-a aflat in vizita in Rusia.