- Cel puțin 29 de persoane au murit in nordul Chinei, dupa ce un restaurant s-a prabușit. Incidentul s-a petrecut, sambata, in provincia Xiangfen, unde cladirea cu doua etaje s-a prabușit in timp ce un barbat isi serba ziua de nastere in restaurant, potrivit AFP, care citeaza agenția Xinhua.

- Cel puțin 17 persoane au murit sambata in urma prabușirii unui restaurant cu doua etaje din localitatea Linfen, situata in provincia Shanxi din nordul Chinei, anunța news.cgtn.com. Conform ultimelor informații, 45 de persoane au fost scoase de sub daramaturi, dintre acestea 17 fiind declarate decedate.…

- Cel putin 17 persoane au murit sambata, in China, dupa prabusirea unui imobil in care se afla un restaurant, iar salvatorii isi continua in prezent cautarile pentru a descoperi eventuali supravietuitori, relateaza AFP, citand agentia Xinhua.Drama s-a produs in jurul orei 09.40 locale (01.40…

- O mireasa a murit chiar in timpul nunții ei, dupa ce a mancat desertul. Aceasta a inceput sa se sufoce și nici paramedicii nu au mai putut sa o salveze. O mireasa in varsta de 25 de ani din Rusia și-a gasit sfarșitul chiar la petrecerea ei de nunta. Imediat dupa ce a mancat un desert ce conținea nuci,…

- În plina pandemie de coronavirus, Kazahstanul se confrunta cu un val de îmbolnaviri cauzate de pneumonie. 1772 de persoane au murit de la începutul lunii iunie, scrie Mediafax.Ambasada Chinei din Kazahstan a emis o alerta de calatorie catre proprii cetateni cu privire la „pneumonia…

- Tyson Brummett a jucat in Liga Profesionista Nord-Americana (NFL) si avea 35 de ani. Avionul in care se afla el si cei cele trei cunostinte ale sale s-a prabusit la sud de Salt Lake City, capitala statului Utah. Celelalte trei victime sunt Alex Ruenger (35 ani), un vechi prieten al lui Brummett,…

- Avionul facea parte din escadrila companiei 20th Fighter Wing si s-a prabușit marti seara, in jurul orei locale 23.30 (miercuri, ora 06.30, ora Romaniei). Pilotul a supravietuit initial accidentului, insa a murit cateva ore mai tarziu, la spital. Tragedia s-a petrecut in timpul unui zbor de…

- Peste 30% dintre piloții civili din Pakistan au licențe false și nu sunt calificați sa zboare, a dezvaluit ministrul aviației din țara, citat de CNN.Adresandu-se Adunarii Naționale a Pakistanului, Ghulam Sarwar Khan a declarat ca 262 de piloți din țara „nu au luat examenul in sine” și au platit…