29 de cetățeni români aflați în străinătate au contractat noul coronavirus 29 de cetațeni romani aflați in strainatate au contractat noul coronavirus Ministerul de Externe a anunțat ca pâna în prezent 29 de cetațeni români din strainatate au contractat noul coronavirus. Potrivit înformațiilor obținute de misiunile diplomatice și de oficiile consulare ale României în strinatate, dintre aceștia 23 sunt în Italia, 2 români sunt în Namibia, și câte 1 în Spania, Luxenburg, Irlanda și Tunisia. MAE a mai precizat ca 3 români au murit ca urmare a infecției cu COVID-19 în… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

