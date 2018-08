29 de cazuri noi de rujeolă. Numărul total al îmbolnăvirilor a ajuns la 14.854 Numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania de la debutul epidemiei este 14.854, din care 59 de decese. In ultima sptamana au fost raportate 29 de cazuri nou confirmate, in opt judete si in Bucuresti. Cele mai multe cazuri noi - 13 - au fost inregistrate, in ultima saptamana, in Bucuresti. Alte noua cazuri s-au inregistrat in Calarasi, iar in Galati au fost raportate doua cazuri noi de rujeola. Cate un caz s-a inregistrat in judetele Buzau, Iasi, Ilfov, Valcea si Teleorman. De la debutul epidemiei in Romania, cele mai multe cazuri de rujeola - 5.213 - au fost… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

