29 de CAZURI de COVID în Alba, după testare de sâmbătă. Ce incidență este în fiecare localitate în parte 29 de noi cazuri de COVID-19 au fost raportate duminica 2 mai, de catre reprezentații DSP Alba, dupa testarile de sambata. De asemenea, DSP Alba a publicat și incidenta cazurilor de COVID pe fiecare localitate in parte. De la inceputul pandemei și pana in prezent, 20668 de persoane au fost confirmate pozitiv cu COVID. Dintre […] Citește 29 de CAZURI de COVID in Alba, dupa testare de sambata. Ce incidența este in fiecare localitate in parte in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- 39 de noi cazuri de COVID-19 au fost raportate sambata, 1 mai de reprezentații DSP Alba, dupa testarile de vineri 30 aprilie. De asemenea aceștia au publicat și incidența cazurilor pe fiecare localitate in parte din județul Alba. In ce localitați au fost depistate cazuri noi de COVID Aiud 3 Alba Iulia…

- Au fost inregistrate 64 de cazuri noi COVID-19 in județul Alba, in ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise de DSP Alba miercuri, 28 aprilie. De la inceputul pandemiei, in județul Alba, 20.509 de persoane au fost confirmate pozitiv. Lista localitaților din care provin persoanele confirmate in…

- Au fost inregistrate 133 cazuri noi COVID-19 in județul Alba, in ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise de DSP Alba miercuri, 7 aprilie. De la inceputul pandemiei, in județul Alba, 19.147 de persoane au fost confirmate pozitiv. Dintre acestea, 17278 de persoane au fost declarate vindecate și…

- Au fost inregistrate 58 de cazuri noi COVID-19 in județul Alba, in ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise de DSP Alba luni, 29 martie. De la inceputul pandemiei, in județul Alba, 18.183 de persoane au fost confirmate pozitiv. Vezi și Cate persoane din Alba infectate cu COVID se afla internate…

- Au fost raportate 6.149 noi cazuri de COVID-19, in ultimele 24 de ore, la nivel național, potrivit datelor transmise marți, 23 martie, de Grupul de Comunicare Strategica. Sunt 174 decese noi. 1.367 pacienți sunt la ATI. Citește și ALBA: 122 de cazuri COVID inregistrate in ultimele 24 de ore. Incidența…

- In ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 107 de cazuri noi COVID-19 in județul Alba, potrivit datelor transmise de DSP Alba, sambata, 20 februarie. De la inceputul pandemiei, in județul Alba, au fost raportate 15.167 imbolnaviri. Potrivit DSP Alba, in ultimele 24 de ore au fost identificate 56 de…

- Au fost raportate 2.550 noi cazuri de COVID-19, in ultimele 24 de ore, la nivel național, potrivit datelor transmise vineri, 12 februarie, de Grupul de Comunicare Strategica. Sunt 77 decese noi. 973 pacienți sunt internați la ATI. Citește și ALBA: 50 de cazuri COVID inregistrate in ultimele 24 de…

- Au fost raportate 2.580 noi cazuri de COVID-19, in ultimele 24 de ore, la nivel național, potrivit datelor transmise vineri, 5 februarie, de Grupul de Comunicare Strategica. Sunt 73 decese noi. 954 pacienți sunt internați la ATI. Citește și ALBA: Incidența pe localitați a cazurilor COVID, ce va influența…