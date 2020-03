Stiri pe aceeasi tema

- Zece dintre cele 23 de cazuri confirmate de Covid-19 in Moldova sunt cu transmitere locala, iar unele dintre ele reprezinta familii intregi. Despre aceasta a anunțat ministra Sanatații, Viorica Dumbraveanu, care a solicitat ca persoanele venite din regiuni unde sunt focare de imbolnavire sa se autoizoleze…

- Pana in acest moment, in Moldova sunt 12 cazuri confirmate de bolnavi de Covid-19, de ieri pana astazi nefiind testate pozitiv cazuri noi. Informația a fost prezentata in aceasta dimineața, de Ministra Sanatații, Viorica Dumbraveanu, care a menționat ca doua cazuri sunt cu transmitere locala.

- Ministra Sanatatii, Viorica Dumbraveanu, a anuntat duminica, 15 martie, ca numarul celor infectati cu coronavirus ramane a fi de 12 persoane. Ministra a precizat ca in opt cazuri este vorba despre cetateni care au revenit din Italia. In doua cazuri s-au infectat cetateni reveniti din Franta si Marea…

- Risc sporit de transmitere locala a coronavirusului pe teritoriul tarii noastre. In prezent au fost confirmate doua cazuri.Potrivit ministrului Sanatatii, Viorica Dumbraveanu, un barbat a fost infectat de la sotia sa, care a revenit din Italia.

- CHIȘINAU, 14 mar – Sputnik. In Rusia au fost confirmate 14 noi cazuri de coronavirus. Noua persoane sunt din Moscova, una din regiunea Moscova, una din Sankt Petersburg, doi din regiunea Kemerovo și una din regiunea Kaliningrad. © Sputnik / Inca 4 cazuri de COVID-19 in Moldova: Bilanțul a ajuns la…

- Sunt patru cazuri noi de coronavirus confirmate, a anuntat ministrul Sanatatii.Din cele patru cazuri noi confirmate, unul este de contaminare locala, celelalte trei sunt persoane revenite din strainatate.

- "Scolile si universitatile iraniene vor ramane inchise pana la sfarsitul anului iranian", a declarat ministrul Sanatatii, Said Namaki, citat de Agerpres. Pe 19 martie incep celebrarile dedicate Anului Nou persan care dureaza anul acesta pana pe 3 aprilie. Universitatile au fost deja inchise…