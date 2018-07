Stiri pe aceeasi tema

- Bursa de Valori București (BVB) a incheiat luna mai la un nivel de 8.080 de puncte pentru indicele principal BET, care include cele mai tranzacționate 13 companii de pe piața principala excluzand SIF-urile, dupa ce in aprilie testase pragul de 9.000 de puncte. Corectiile ex-dividend in cazul unor companii…

- Globalworth Real Estate Investment Limited, una dintre cele mai importante companii de investiții imobiliare din Europa Centrala și de Est, in parteneriat cu BT Capital Partners, companie a Grupului Financiar Banca Transilvania, anunța a doua admitere la tranzacționare la Bursa de Valori București (BVB)…

- Producatorul de caramizi Cemacon Cluj-Napoca (CEON), care are printre actionari si cea mai puternica afa¬cere antreprenoriala din Romania – Dedeman -, a raportat afaceri de 21,4 mil. lei la trei luni, plus 86% comparativ cu perioada similara din 2017, in timp ce profitul net a fost de 6,1 mil. lei,…

- Profitul net consolidat obtinut de Bursa de Valori Bucuresti (BVB) in primul trimestru al acestui an, de 4,03 milioane lei, a avansat cu 42% fata de rezultatul net obtinut in aceeasi perioada a anului trecut (2,83 milioane lei), rezultat obtinut in proportie de 93% din segmentul de tranzactionare…

- Primarul General, Gabriela Firea, a participat astazi, la Bursa de Valori Bucuresti (BVB), la deschiderea oficiala a ședinței bursiere, cu ocazia listarii obligațiunilor emise de Municipiul București in valoare de 555 milioane lei: „Este un moment extrem de important, astazi se inaugureaza, practic,…

- O noua emisiune de obligatiuni municipale in valoare de 555 milioane de lei, emisa de Municipiul Bucuresti, intra joi la tranzactionare pe Piata Reglementata a Bursei de Valori Bucuresti (BVB), se arata intr-un anunt al operatorului pietei de capital.

- Primaria Municipiului București informeaza investitorii ca a finalizat emisiunea și plasamentul unui numar de 55.500 obligațiuni cu o valoare nominala totala de 555.000.000 RON, denominate in RON, emise in forma dematerializata prin inscriere in cont, negarantate, neconvertibile, cu o rata anuala fixa…