Pana la aceasta data, la nivel național, au fost prelucrate 8.761.565 de teste RT-PCR și 1.913.902 teste rapide antigenice. In ultimele 24 de ore au fost efectuate 12.678 de teste RT-PCR (5.568 in baza definiției de caz și a protocolului medical și 7.110 la cerere) și 15.651 de teste rapide antigenice. Precizam ca un laborator din Timiș a transmis astazi pentru prima data catre DSP cifra testelor efectuate de la inceputul pandemiei pana in prezent, aproximativ 11.000 de teste. Aceasta raportate intarziata nu afecteaza datele privind persoanele depistate pozitiv pentru ca reprezentanții laboratorului…