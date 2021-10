282 de decese la bolnavi de COVID-19 înregistrate în ultimele 24 de ore Un numar de 282 de decese la pacienti infectati cu virusul SARS-CoV-2 au fost raportate in ultimele 24 de ore, a informat, sambata, Grupul de Comunicare Strategica. De asemenea, sunt raportate alte trei decese anterioare intervalului de referinta, produse in luna septembrie 2021, ale unor pacienti din judetele Bacau, Salaj si Teleorman. In intervalul de referinta (ultimele 24 de ore) au fost inregistrate 279 de decese. Potrivit GCS, este vorba despre 134 de barbati si 148 de femei internati in spitalele din judetele Alba, Arad, Arges, Bacau, Bihor, Bistrita-Nasaud, Botosani, Braila, Brasov, Buzau,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

