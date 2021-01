Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 4.189 de persoane, dintre care 855 de cadre medicale de la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Brasov, s-au vaccinat pana luni, in judetul Brasov, potrivit datelor centralizate de Directia de Sanatate Publica, anunța AGERPRES. Conform unei informari transmisa de Institutia…

- Un numar de 260 de persoane au fost vaccinate, in cursul zilei de joi, pana in prezent nefiind semnalate efecte adverse in randul personalului medical imunizat, au anuntat, vineri, reprezentantii Institutiei Prefectului Vrancea. ‘La Spitalul Judetean de Urgenta ‘Sfantul Pantelimon’ Focsani au fost vaccinate…

- In cadrul primei etape de vaccinare impotriva COVID-19, in judetul Timis au fost administrate, in ultimele 24 de ore, 912 vaccinuri. De la inceputul campaniei au fost vaccinate in Timis 3.780 de persoane. Situatia campaniei de vaccinare in judetul Timis este urmatoarea: SPITALUL MUNICIPAL LUGOJ: 0; …

- Peste 500 de cadre medicale din judet au fost vaccinate impotriva COVID-19 in primele trei zile de campanie si niciuna dintre acestea nu a prezentat reactii adverse, a informat, joi, Prefectura Vrancea. ‘In data de 4 ianuarie s-au imunizat 104 cadre medicale, dintre care 80 la Spitalul Judetean de Urgenta…

- Patru persoane si au pierdut viata, in urma infectarii cu COVID 19. Victimele au intre 64 si 86 de ani.Deces nr. 636: Barbat, 64 de ani, Constanta, comorbiditati obezitate morbida, insuficienta cardiaca cronica clasa II NYHA, hipertensiune arteriala, AVC sechelar , decedat in 05.01, la Spitalul Clinic…

- Peste 16.000 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore și s-au inregistrat aproape 90 de reacții adverse. Romania a depașit 41.000 de persoane vaccinate. DOCUMENTUL poate fi CITIT AICI Comitetul Național de coordonare a activitaților privind vaccinarea impotriva COVID-19 anunța…

- Peste 4.000 de persoane vor fi imunizate in prima faza de vaccinare impotriva Sars-Cov-2 in judetul Constanta, fiind stabilite sase centre de vaccinare pentru personalul medical si existand posibilitatea deschiderii altor doua centre. Prefectura Constanta a transmis, luni, printr-un comunicat…

- Comitetul national pentru coordonarea vaccinarii anti-COVID informeaza ca in ultimele 24 de ore, potrivit datelor puse la dispozitie de catre Institutul National de Sanatate Publica, prin aplicatia Registrul Electronic National al Vaccinarilor, au fost imunizate impotriva coronavirusului, cu vaccinul…