Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Bolos a fost intrebat, joi seara, despre Cererea de plata din PNRR si a afirmat: ” Din informatiile pe care le am, saptamana viitoare va fi emis avizul pentru cererea de plata numarul 2”. Acesta a reiterat ideea ca banii nu sunt pierduti. ”Am spus ca este o perioada in care ne suspenda, nu pierdem…

- ”Desi suna brutal, realitatea este ca transformarea sistemului de sanatate romanesc se produce lent, discontinuu si fragmentat, iar asta ne pune in situatia de a fi printre statele UE cu cel mai mare numar al deceselor care ar fi putut fi evitate. Cand am venit in MIPE infrastructura spitaliceasca nu…

- Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Sanatate, lanseaza in consultare publica ghidurile solicitantului pentru deschiderea a 2 apeluri in valoare de 2 miliarde euro in vederea finanțarii infrastructurii de sanatate. Ghidurile lansate in consultare…

- Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene publica varianta consolidata a ghidului solicitantului pentru apelul de 150 milioane euro, cu finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliența, in baza caruia antreprenorii pot accesa fonduri pentru dezvoltarea de tehnologii digitale avansate. …

- ”In ultima saptamana, Autoritatile de Management ale programelor operationale aferente perioadei 2014 – 2020 au transmis catre Autoritatea de Certificare si Plata din cadrul Ministerului Finantelor, spre certificare si rambursare, declaratii de cheltuieli in valoare totala de 387,68 milioane de euro. …

- Comisia Europeana inca evalueaza a doua cerere de plata din Planul National de Redresare si Rezilienta, iar dialogul cu autoritatile romane continua, au anuntat, miercuri, reprezentantii CE, informeaza AGERPRES . „Comisia Europeana evalueaza inca cea de-a doua cerere de plata. Precizam ca o decizie…

- Ca atare, alaturi de prefinanțare și prima tranșa din PNRR, Romania va beneficia cumulat de plați de aproape zece miliarde de euro din cadrul acestei importante resurse de finanțare europeana, informeaza Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.Au fost deja semnate peste 8.500 de contracte cu…

- Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate, a transmis Autoritații de Certificare și Plata, din Ministerul Finantelor, spre certificare și rambursare, declarația de cheltuieli 46, in valoare de 107,36 milioane lei, echivalentul…