In 2020, statele membre UE au acordat statut de protecție pentru 281.000 de solicitanți de azil, in scadere cu 5% fața de 2019 (295.600). Cel mai mare numar de persoane care au primit statut de protecție a fost inregistrat in Germania (98.000 sau 35% din totalul UE), Spania (51.200 sau 18%), Grecia (35.800 sau 13%), Franța (29.400 sau 10%) și Italia (21.300 sau 8%). Aceste cinci state membre au reprezentat impreuna peste 80% din toate granturile de protecție emise in UE in 2020. Dintre solicitanții de azil carora li s-a acordat statutul de protecție in 2020 in UE, 127.700 de persoane au primit…