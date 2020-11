28 noiembrie 1912 - S-a nascut matematicianul constantean Nicolae N. Mihaileanu

Stiri pe aceeasi tema

- Cunoscuta soprana Felicia Filip este invitata Danielei Zeca-Buzura la „Mic dejun cu un campion” in ediția de sambata, 21 noiembrie. A cucerit scenele din Londra, Viena, Barcelona, Toronto și Opera Regala din Wallonie, Bruxelles iar la debutul sau presa occidentala a numit-o „noua regina a Traviatei”.…

- Primarul Allen Coliban si-a mistificat CV-ul in privinta absolvirii Facultatii de Automatica si Cibernetica din Bucuresti. Nu numai ca nu a absolvit-o, ba chiar a fost exmatriculat! Acuzatiile vin din partea a doi profesori universitari din Bucuresti: Ciprian Dobre, care este prodecan la Facultatea…

- Nascut pe 14 noiembrie 1876, la Tulcea si decedat la 5 noiembrie 1937, la Iasi, Orest Tafrali a urmat studiile secundare la Tulcea si universitare la Bucuresti.Doctor in Litere lucrare sustinuta la Sorbona, in 1912 , de a lungul celor 61 de ani de existenta a ocupat functii insemnate, precum secretar…

- Astazi se implinesc 26 de ani de la disparitia celebrului matematician, statistician, pedagog si economist, nascut la Constanta si trecut in nefiinta pe 30 octombrie 1994, in America, acolo unde a ales sa traiasca dupa instaurarea comunismului in Romania. Nicholas Georgescu Roegen a venit pe lume pe…

- Personalitate stiintifica recunoscuta pe plan national si international, reprezentant de seama al arheologiei si istoriei vechi a spatiului danubiano pontic, Mihai Irimia ar fi implinit astazi 78 de ani.Nascut la 24 octombrie 1942, in comuna Urecheni, judetul Neamt, a absolvit Facultatea de Istorie…

- Astazi, profesorul, publicistul si scriitorul Ion Coja implineste 78 de ani. Nascut la Constanta pe 22 octombrie 1942, intr o familie de mocani ardeleni, Ion Coja a absolvit liceul "Mircea cel Batran" din orasul natal si apoi Facultatea de Litere din Bucuresti, unde a ramas ca profesor, indrumand zeci…

- Radu, student la Facultatea de Cibernetica de la Academia de Studii Economice, este unul dintre tinerii care regreta ca, la școala și in liceu, lui și colegilor sai li s-a vorbit prea puțin despre democrație, alegeri și drepturi. Mai mulți tineri au explicat pentru platforma de educație Școala 9, ce…

- Pe 10 septembrie 1964, renumitul orientalist si mai cu seama elenist constantean Aram Frenkian isi gasea tragicul sfarsit intr un autobuz, ca urmare a unui infarct fatal. Isi odihneste somnul de veci la cimitirul armenesc din Bucuresti.Nascut la Constanta 20 martie 1898 , primind la botez numele regelui…