28 mai-Ziua Eroilor. Unde vor fi slujbe de comemorarea eroilor in judetul Constanta. Despre Ziua Erolilor

Stiri pe aceeasi tema

- Ziua Eroilor, o sarbatoare nationala pentru comemorarea celor care au murit in timp ce serveau in fortele armate. Anul acesta se implinesc 13 ani de la moartea pompierului constantean Iulian Arusoaei. Pe 29 august 2015, a incetat din viata, la varsta de 42 de ani plutonier adjutant Fripis Daniel Marius.Biserica…

- Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, a inceput, marți sera, slujba Odovania praznicului Invierii, ritual savarsit intocmai celui din noaptea de Paste.Trei persoane au incercat sa perturbe slujba la care participa peste 100 de credincioși. Acestea au inceput sa scandeze injurii și au fost…

- Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, a fost in centrul atenției in primul weekend de relaxare. Dupa ce a fost surprins in timp ce impartașea mai mulți copii pe treptele din fata Catedralei Sf. Petru si Pavel din Constanta, folosind acelasi potir si aceeasi lingurita, acesta a lansat un atac dur.

- Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, a impartașit mai mulți copii pe treptele din fața catedralei Sf. Petru și Pavel din Constanța, in a doua zi dupa instaurarea starii de alerta pe teritoriul Romaniei. IPS Teodosie a folosit același potir și aceeași lingurița, neținand astfel cont de nicio regula…

- Momentul neobisnuit a avut loc in timpul Liturghiei Sf. Ioan Gura de Aur, oficiata de IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, la Catedrala Arhiepiscopala "Sf. Apostoli Petru si Pavel" din Constanta.

- In Vinerea din Saptamana Luminata, Biserica Ortodoxa praznuieste Izvorul Tamaduirii.La Manastirea Dervent din judetul Constanta, an de an, fetele bisericesti si credinciosii vin in numar mare pentru a se ruga si a lua agheasma.In acest an, insa lucrurile nu au mai fost la fel, data fiind pandemia de…

- Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, a facut un apel catre toții preoții din Constanța, in special cei din mediul rural, sa se duca pe camp și sa oficieze slujbe speciale pentru a aduce ploaia.

- Aproximativ 250 de tone de gunoi au ars in noaptea de joi spre vineri in Medgidia, dupa ce o țigara aruncata la intamplare a aprins incendiul in zona unde firma de salubrizare depoziteaza deșeurile.Noua pompieri au muncit 11 ore noaptea trecuta pentru stingerea flacarilor, conform Mediafax.ro.…