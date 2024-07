Stiri pe aceeasi tema

- Viceprim-ministra guvernului Republicii Moldova, Cristina Gherasimov, a declarat, marti, ca tara sa va dubla in perioada urmatoare eforturile in vederea aderarii la UE, exprimandu-si convingerea ca procesul de extindere al Uniunii trebuie sa se bazeze pe meritele fiecarui stat candidat.

- Palatul Principilor Transilvaniei din Alba Iulia a gazduit, miercuri, 10 iulie 2024, o conferința medicala cu tema “Abordarea Multidisciplinara in Managementul Cancerelor Mamare si Ginecologie” “Sub egida Societații Naționale de Oncologie Medicala din Romania și impreuna cu alte cinci societați medicale,…

- Echipa naționala de fotbal s-a intors acasa, noaptea trecuta, dupa performanțele obținute la Campionatul European de Fotbal din Germania. „Mulțumim, Germania! Hai, Romania!”, este mesajul transmis pe pagina de Facebook „Echipa naționala de fotbal a Romaniei”.

- Conform informațiilor transmise de Poliția Capitalei, pacientul-problema era transportat cu ambulanța de la Spitalul Elias, catre Spitalul Clinic de Psihiatrie „Profesor Doctor Alexandru Obregia”. La un moment dat, barbatul a devenit violent, fapt care i-a determinat pe ambulanțieri sa intervina pentru…

- Romania a impresionat la Euro 2024 nu numai in teren, ci și in tribune. Zeci de mii de fani au luat cu asalt stadioanele și orașele de desfașurare a meciurilor, dar și fan zone-urile amenajate in Germania și in Romania. Generația de suflet transmite prin

- Patronatul Antreprenorilor Contabili din Romania (PACR) anunța ca pe 8 iulie va avea loc un protest pentru eliminarea e-TVA. „Ne confruntam cu un moment critic pentru viitorul nostru economic. Abuzurile legislative și masurile fiscale opresive afecteaza fiecare antreprenor, economist, contabil și contribuabil…

- Spectacol de inalța ținuta la un liceu clujean. Balul de absolvire este unul memorabil cu siguranța. Elevii Liceului Janos Zsigmond din Cluj-Napoca au dansat pe valsuri vieneze, imbracați „la patru ace” așa cum presupune un bal in adevaratul sens al cuvantului. „Dorim sa mulțumim echipei de la Nea Garden…

- Guvernul francez a trimis o scrisoare de intentie companiei de servicii de IT Atos, cu scopul de a achizitiona toate activitatile sale pe care statul le considera strategice, a declarat duminica ministrul de Finante Bruno Le Maire, transmite Reuters. Multinaționala Atos este un gigant al industriei…