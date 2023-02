28 februarie 2023 – 110 ani de la nașterea marelui sculptor Gheza Vida “Sunt un om cu noroc: m-am nascut in Maramureș… Maramureșul m-a format ca om și ca artist. Ii raman adanc recunoscator” spunea renumitul sculptor Gheza Vida. Un om harazit cu un dar special – sa dea lemnului viața și o poveste aparte, iubitor de oameni, de natura, de tot ce viețuiește, ne-a lasat o bogata moștenire artistica, bucurie a ochilor și a sufletului. Anul acesta se implinesc 110 ani de la nașterea maestrului Gheza Vida, unul dintre cei mai importanți artiști ai Romaniei postbelice. S-a nascut la 28 februarie 1913 la Baia Mare, straveche localitate miniera, a carei faima artistica internaționala… Citeste articolul mai departe pe buletindecarei.ro…

Sursa articol: buletindecarei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Intenționam ca, prin grupajul de fața, sa prefațam salutara inițiativa a ridicarii unei statui a Reginei Maria, in centrul istoric al municipiului Deva. In decursul unui veac de istorie, Regalitatea Romaniei și-a lasat amprenta durabila in inimile hunedorenilor, grație vizitelor efectuate…

- Un eveniment de excepție a avut loc astazi in municipiul Carei, prea puțin mediatizat in randul tinerei generații de catre conducerile unitaților școlare, expoziția „ BRANCUSI – Calea nesfarsita a luminii ”. Tudorel Ilie, artist fotograf din Baia Mare, cu radacini din Ardud, a prezentat fotografii…

- Fondul Monetar International se asteapta la o crestere economica de 3,1%, dar chiar si prognoza de crestere de 1,8% a Comisiei Europene ar plasa Romania cu mult inaintea Poloniei – care se estimeaza ca va creste cu numai 0,7% – si a Ungariei, care se confrunta cu o incetinire a cresterii economice si…

- Iuliu Maniu, unul dintre principalii artizani ai unirii Transilvaniei cu Romania, s a nascut la 8 ianuarie 1873 in satul Badacin, judetul Salaj, fiind fiul avocatului Ion Maniu stranepot al lui Simion Barnutiu si al Clarei Coroianu.A avut o cariera de aproape sase decenii, una dintre cele mai indelungate…

- Acordul pentru energia verde semnat, sambata, la Bucuresti, intre Romania, Georgia, Ungaria si Azerbaidjan prevede realizarea unui cablu submarin de transport de energie electrica de aproape 1.200 de kilometri, realizat in sase ani. Se lucreaza la studiul de fezabilitate. Acordul in domeniul energiei…

- Cancelarul Austriei, Karl Nehammer, a anunțat, miercuri seara, ca Austria va vota impotriva Romaniei in Consiliul JAI, la 8 decembrie 2022. Intrebat daca Austria va menține acest veto la adresa Romaniei, cancelarul Nehammer a reluat argumentația privind migranții ilegali care vin prin Romania, Bulgaria…

- Țara vecina trece printr-o criza a carburanților. Șoferii primesc benzina și motorina „cu portia”, un litru sau doi, dupa ce mai multe statii Peco incep sa ramana fara combustibil.Este vorba despre Ungaria. Oamenii se tem ca plafonarea pretului impusa de Guvern va expira la finalul acestui…

- Creditorii operatorului britanic de cinematografe Cineworld Group au purtat discutii pe tema divizarii grupului si a vanzarii operatiunilor din Europa de Est, inclusiv a celor din Romania, au declarat pentru Bloomberg surse din apropierea acestui dosar. Potrivit acestor surse care au dorit sa isi pastreze…