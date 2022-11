28 de persoane reținute în urma perchezițiilor la sălile de jocuri de noroc; printre inculpați, un avocat In urma celor 123 de percheziții domiciliare efectuate la data de 23.11.2022, au fost descoperite și ridicate sume totalizand peste 500.000 de euro, o arma cu glonț deținuta ilegal (cu incarcator și 2 cartușe), doua arbalete, arme albe, 40 de kilograme de materiale pirotehnice clasa F1, F2, F3, 8 punguțe ce conțin substanța alba pulverulenta […] Articolul 28 de persoane reținute in urma perchezițiilor la salile de jocuri de noroc; printre inculpați, un avocat apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

