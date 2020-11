28 de percheziții la membrii unui grup de contrabandă cu țigări. Șapte polițiști de frontieră, implicați Polițiștii și procurorii fac joi dimineața 28 de percheziții in Suceava la membrii unei grupari specializate in contrabanda cu țigari. Aceștia ar fi fost ajutați de 7 polițiști de frontiera, care le furnizau liderilor gruparii date privind dispunerea patrulelor. Potrivit unui comunicat al DIICOT, polițiștii și procurorii fac joi dimineața 28 de percheziții domiciliare pe […] Articolul 28 de percheziții la membrii unui grup de contrabanda cu țigari. Șapte polițiști de frontiera, implicați a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

