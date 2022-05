28 de oferte pentru constructia sectorului de autostrada Buzau - Focsani.

Stiri pe aceeasi tema

- ■ constructia A7, autostrada care va lega Moldova de Bucuresti, se apropie de inceperea efectiva a lucrarilor ■ pentru sectorul Ploiesti - Buzau au fost deja desemnati cistigatorii licitatiei ■ pentru sectorul Buzau - Focsani, impartit in patru loturi, cu o valoare totala estimata de 4,1 miliarde de…

- Shopping in parcarea Penny Market din Buzau. Pana duminica, la pranz, in municipiu se desfașoara Targul de Imbaracaminte și Incalțaminte EXPOFASHION Buzau, eveniment cu tradiție care atrage mereu noi și noi clienți. Targul EXPOFASHION reunește producatori de imbracaminte, incalțaminte, marochinarie…

- Creșterea suprafețelor de spații verzi este una din principalele metode de contracarare a efectelor poluarii, dar o parte din autoritațile locale nu par sa știe acest lucru. Conform anunțului facut de catre Garda Naționala de Mediu, Bucureștiul și alte 86 de localitați, reprezentand 47% din cele 184…

- Laurus Medical anunta disponibilitatea imediata si fara costuri a serviciilor sale medicale non-urgenta pentru refugiatii din Ucraina. Serviciile oferite sunt disponibile in toate centrele Laurus Medical din tara, in baza unui act de identitate care sa ateste statutul de refugiat. Orasele…

- ”O sansa istorica pentru Romania, PNRR, este facuta praf de PSD-PNL. Cel mai mare proiect de infrastructura rutiera din toate PNRR-urile din Europa, autostrada A7, bate pasul pe loc si deja intram in mari intarzieri. Vorbim de un proiect de 320km si 3 mld E! Adica mai mult decat a cheltuit Romania pentru…

- “Cu PNRR-ul isi dau cu stangul in dreptul si asta chiar ma ingrijoreaza, ca asta nu e planul lor, e planul nostru, al Romaniei, as vrea sa stiu ca se intampla lucruri bune acolo. Stiu ce am lasat la Transporturi, spre exemplu, stiu cum nu progreseaza autostrada A 7, cel mai mare proiect de infrastructura…