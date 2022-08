Stiri pe aceeasi tema

- La 31 august se sarbatorește Ziua Limbii Romane. In aceeași zi, in Republica Moldova este sarbatorita Limba noastra cea romana, pentru a marca unitatea de neam și limba a romanilor de pe ambele maluri ale Prutului. Este un moment in care trebuie sa fim mandri de limba noastra, care ne definește ca și…

- Mesajul postat de președintele Klaus Iohannis miercuri, de Ziua Limbii Romane, conține și sun semnal clar pentru minoritațile și strainii din țara noastra, care ar trebui sa „invețe in limba romana”, ca sa se integreze in societatea noastra. „In ultimii ani, țara noastra gazduiește un numar tot mai…

- Președintele Iohannis vrea ca strainii aflați in Romania sa invețe limba romana și sa se integreze in societatea romaneasca. Mesajul șefului statului roman poate fi socotit inca o replica la adresa declarațiilor de la Tușnad ale premierului Ungariei, Viktor Orban, care se exprimase impotriva „amestecului”…

- Ziua Limbii Romane este sarbatorita in fiecare an pe 31 august, ca urmare a unei initiative legislative din anul 2011, votata de Parlamentul Romaniei prin Legea nr. 53/2013. Limba romana este o limba indo-europeana, din grupul italic și din subgrupul oriental al limbilor romanice. Printre limbile latine,…

- Astazi este Ziua Limbii Romane, in Romania si Republica Moldova. Premierul Nicolae Ciuca a transmis un mesaj, in care subliniaza ca ”limba romana este istorie, cultura, spiritualitate și tezaur al mentalitaților, de-a lungul istoriei milenare a poporului nostru, cu literatura

- Limba romana nu este limba oficiala doar in Romania și Republica Moldova, ci și intr-un oraș celebru din Europa. Populația de imigranți romani este atat de numeroasa in acest oraș, incat autoritațile locale o hotarat ca limba romana sa devina a doua limba oficiala.

- Presedintele francez Emmanuel Macron, aflat miercuri, 15 iunie, in vizita in Republica Moldova, a depus flori la bustul lui Mihai Eminescu de pe Aleea Clasicilor Literaturii Romane din Gradina Publica ''Stefan cel Mare si Sfant'' din Chisinau, alaturi de presedinta Maia Sandu. Acesta a transmis un mesaj…

- In contextul Zilei Internaționale a Limbii Ruse, marcata pe 6 iunie, fostul vicepremier, Victor Stepaniuc, a venit cu un comentariu despre importanța limbii ruse in Republica Moldova: "Rolul limbii ruse a ramas unul fundamental". Victor Stepaniuc, a ținut sa felicite pe toți cei care vorbesc limba rusa…