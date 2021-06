Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 28 de elefanti au fost testati pentru depistarea COVID-19 intr-o rezervatie forestiera din sudul Indiei, au anuntat miercuri autoritatile, dupa ce moartea unei leoaice a fost pusa pe seama coronavirusului, informeaza AFP. Leoaica, un exemplar in varsta de noua ani care face parte dintr-o…

- Alte 109 cazuri noi de infectare cucoronavirus au fost confirmate in țara noastra, in ultimele 24 de ore, dupa efectuarea a 2.293 de teste. Astfel, bilanțul cazurilor de COVID-19 a ajuns la 253.954.

- Directia de Sanatate Publica Timis a anuntat, miercuri, un nou focar COVID-19 la Penitenciarul Timisoara, unde 10 detinuti au fost testati pozitiv. In total, in judet sunt sase focare active, cu 94 de subiecti infectati cu SARS-CoV-2. In ultimele 24 de ore, in judet au fost confirmate 46 de…

- In timp ce India se lupta cu o noua varianta a coronavirusului, care provoaca haos in toata țara, canalele mass-media locale publica o poveste deosebit de trista. Un cuplu de varstnici, ambii pozitivi pentru Covid-19, se sinucid de teama sa nu-i transmita virusul nepotului. Originari…

- Circa 10% dintre pasagerii si membrii echipajului unui avion care a aterizat miercuri seara la Roma venind dinspre India au fost testati pozitiv pentru COVID-19, a anuntat joi responsabilul sanitar din regiunea Lazio, Alessio D'Amato, regiune care cuprinde si capitala Italiei, relateaza AFP, citata…

- Un al doilea val Covid face ravagii in India. Datele sugereaza ca acest val se dovedește a fi mai infecțios și produce multe decese in unele state, deși rata mortalitații din India din cauza virusului este una relativ scazuta. Potrivit BBC , sistemul de sanatate al Indiei se prabușește pe fondul creșterii…

- La data de 16 aprilie, urmare a deciziilor Comisiilor teritoriale in sanatate publica și organelor locale de specialitate in domeniul invațamantului, 437 (35,24%) de instituții de invațamant general activeaza exclusiv online, iar 359 (28,95%) de școli activeaza cu program de participare fizica a elevilor…

- In total 469 de persoane au murit in ultimele 24 de ore dupa ce au contractat COVID-19, cel mai mare bilant zilnic al deceselor din 6 decembrie. Mumbai, centrul financiar al Indiei si capitala statului Maharashtra, a inregistrat 8.646 de cazuri noi, cea mai mare cifra de cand pandemia a lovit orasul…