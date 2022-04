28 de ecoinsule pentru colectarea separată a deșeurilor sunt funcționale, de astăzi, în Brașov De astazi, 8 aprilie, cele 28 de insule ecologice informatizate pentru colectarea separata a deșeurilor menajere și a celor reciclabile, pe care Municipalitatea le-a amplasat in cartierele brașovene, sunt funcționale, dupa ce operatorii de salubrizare Comprest și Braicata au distribuit asociațiilor de proprietari cardurile care le permit accesul utilizatorilor. „Avand in vedere ca in perioada de testare a celor doua ecoinsule de colectare separata a deșeurilor nu au fost probleme, precum și faptul ca am reușit sa distribuim toate cardurile de acces, de astazi cele 28 de sisteme informatizate… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

