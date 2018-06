28 de ani de la Mineriada din iunie 1990

Stiri pe aceeasi tema

- Mineriada din iunie 1990 a fost cea de a treia acțiune de acest gen intreprinsa in Romania postdecembrista. A avut loc in perioada 13-15 iunie 1990 in București, cand forțele de ordine, susținute de mineri, au intervenit in forța impotriva protestatarilor din Piața Universitații și a populației civile.…

- In urma cu doar cateva zile, presa din Romania vuia, dupa ce Q Magazine susținea ca fostul procuror Mircea Negulescu, zis „Portocala”, de la DNA Ploiești „este martor sub acoperire și a scris deja 50 de pagini devastatoare despre (procurorul șef al Parchetului anticorupție - n.r.) Laura Codruța Kovesi”.…

- Daca mai toti oamenii muncesc miercuri, la pranz, unii lasa treaba pe seama altora si fac nunta. Din ghioc, din iarba verde, vrajitoarea Vanessa a scos din buzunarele fustei doua sute de mii de euro ca sa-i faca un cadou de neuitat fiului sau, Mali, care s-a casatorit cu Maya fix in ziua in care a implinit…

- Romania a pierdut pana acum, ca urmare a hotararilor CEDO, aproape 3,5 milioane euro din cauza nesolutionarii juste a dosarelor privind perioada infractionala 16 decembrie 1989 - iunie 1990, plus Mineriada din septembrie 1991.

- In urma cu 28 de ani, in iunie 1990, FSN, parintele natural al PSD, arunca Romania in aer, organizand acea sangeroasa mineriada, care arunca țara inapoi in bezna. Primita cu multa simpatie de Occident dupa Revoluția sangeroasa din decembrie 1989, Romania redevenea o țara cu probleme.

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat joi, cu ocazia unei vizite la Divizia 4 Infanterie Gemina, ca Romania este foarte atenta la evolutiile situatiei de la Marea Neagra, dupa anexarea ilegala a Crimeii de catre Federatia Rusa, si ca doreste ca aceasta problema sa fie prinsa pe agenda…