28 aprilie: Ziua internațională a comemorării accidentaților la locul de muncă 28 aprilie: Ziua internaționala a comemorarii accidentaților la locul de munca De un sfert de secol, in data de 28 aprilie, sindicatele din intreaga lume, marcheaza, Ziua internaționala a comemorarii victimelor accidentelor de munca și imbolnavirilor profesionale. Ziua de 28 aprilie are o dubla semnificatie, fiind si Ziua internationala pentru sanatate si securitate la locul de munca. In UE, mai mult de 3.700 de lucratori mor […] Citește 28 aprilie: Ziua internaționala a comemorarii accidentaților la locul de munca in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

