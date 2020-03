Stiri pe aceeasi tema

- Coronavirus Romania - Din datele pe care le avem pana in aceste momente un barbat de 42 de ani confirmat in Iasi. A fost in Venetia si a fost internat. Acum e la Spitalul de boli infectioase. Coronavirus Romania. Deși numarul imbolnavirilor crește, oficialii romani raman optmisti in privința evolutiei…

- Masuri speciale luate in spitalele din Iasi. Autoritatile au decis sa interzica accesul vizitatorilor in unitatile medicale. Grupul de suport tehnico-stiintific a luat aceasta hotarare luni. In contextul acestor masuri, in spitalele din Iasi au fost afisate anunturi prin care se instiinteaza interzicerea…

- „Ordonanța de Urgența aprobata de Guvern pe UPU largește aria spitalelor publice și private ce pot face acest lucru. Problema nu este daca sunt private sau nu, ci daca sunt acreditate. OUG presupune liberalizarea, nu privatizarea sanatații”, a aratat oficialul din MS.El a vorbit și despre programul…

- In deschiderea ședinței extraordinare a Consiliului Județean Maramureș, care a avut loc marți, 25 februarie, incepand cu ora 12:00, in Sala ”Bogdan Voda” a Palatului Administrativ, managerul Spitalului Județean de Urgența „Dr. Constantin Opriș” Baia Mare, Sorina Pintea, dar și managerul Spitalului de…

- Spitalele private vor asigura in premiera servicii medicale de urgența decontate integral de stat, prevede Ordonanța de Urgența care modifica Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatații, adoptata aseara in ședința de Guvern. Lista spitalelor private care vor putea asigura servicii medicale…

- In cazul unui dezastru iminent, dar previzibil, cum ar fi un atac militar anuntat asupra Iasului, sau o calamitate naturala iminenta, doar unul din sapte ieseni ar putea prinde un loc la adapost si a spera ca va avea sanse mai mari la a supravietui. Conform datelor puse la dispozitie de catre Inspectoratul…

- Autoritațile de la noi sunt in alerta din cauza virusului misterios din China! Cronavirusul se raspandește de la om la om și deja au fost raportate cazuri in multe țari de pe glob. Ministerul Sanatații anunța ca primeri !

- Potrivit datelor furnizate de Casa Judeteana a Asigurarilor de Sanatate (CJAS), numarul optim de pacienti inscrisi pe lista unui medic de familie este de 1.800. In Rachiteni, judetul Iasi, localitate aflata la limita cu judetul Neamt, traiesc 3.322 de locuitori, care, teoretic, ar trebui sa aiba doi…