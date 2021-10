275 de cazuri noi de infectare cu SARS-COV-2, în județul Braşov! Pana astazi, 2 octombrie, pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 1.257.145 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 1.945 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima infectare. 1.127.564 de pacienți au fost declarați vindecați.In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 12.590 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), dintre care 177 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima infectare.Distribuția pe județe a cazurilor per… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

