Au fost raportate 2.721 noi cazuri de COVID-19, in ultimele 24 de ore, la nivel național, potrivit datelor transmise vineri, 19 februarie, de Grupul de Comunicare Strategica. Sunt 57 decese noi. 963 pacienți sunt internați la ATI. Citește și ALBA: 107 cazuri de COVID inregistrate in ultima zi, dintre care 56 in doua focare. INCIDENȚA in […] Citește 2.721 cazuri COVID confirmate in Romania in ultimele 24 de ore. 57 decese noi, 963 pacienți la ATI. Date oficiale, 20 februarie in Alba24 .