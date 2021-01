2.719 de noi infectări cu coronavirus 2.719 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost raportate, azi, din aproape 27.000 de teste efectuate, ceea ce inseamna o rata de pozitivare de 10,16%. Totodata, Grupul de Comunicare Strategica a anunțat alte 94 decese ale unor pacienți cu COVID-19. In unitațile sanitare de profil, numarul total de persoane internate cu COVID-19 este […] Articolul 2.719 de noi infectari cu coronavirus... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

- Miercuri, 20 ianuarie 2021, in județul Alba s-au inregistrat 50 de noi cazuri de infectare cu Covid-19, potrivit datelor de la Grupul de Comunicare Strategica. Astfel, numarul total al cazurilor inregistrate ajunge la 13.401 persoane confirmate, 12.265 persoane vindecate, 355 decese. Marti, in Alba…

- Vineri, 8 ianuarie 2021, in județul Alba s-au inregistrat 55 de noi cazuri de infectare cu Covid-19, potrivit datelor de la Grupul de Comunicare Strategica. Astfel, numarul total al cazurilor inregistrate ajunge la 12.784 persoane confirmate, 11.585 persoane vindecate, 336 decese. CITEȘTE ȘI: 54 noi…

- Luni, 28 decembrie 2020, in județul Alba s-au inregistrat 30 de noi cazuri de infectare cu Covid-19, potrivit datelor de la Grupul de Comunicare Strategica. Astfel, numarul total al cazurilor inregistrate ajunge la 12117 persoane confirmate, 10 892 persoane vindecate, 319 decese. CITEȘTE ȘI: Doar 17…

- Luni, 14 decembrie 2020, in județul Alba s-au inregistrat 42 de noi cazuri de infectare cu Covid-19, potrivit datelor de la Grupul de Comunicare Strategica. Astfel, numarul total al cazurilor inregistrate ajunge 11.332 la de persoane confirmate pozitiv, 9.599 de persoane vindecate și 292 de decese.…

- Joi, 10 decembrie 2020, in județul Alba s-au inregistrat 106 de noi cazuri de infectare cu Covid-19, potrivit datelor de la Grupul de Comunicare Strategica. Astfel, numarul total al cazurilor inregistrate ajunge 11.010 la de persoane confirmate pozitiv, 9.060 de persoane vindecate și 282 de decese.…

- Grupul de Comunicare Strategica al Guvernului a publicat ultimul bilant al pandemiei de coronavirus in Romania. Astfel, in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 135 de noi decese, 4.916 de persoane infectate cu COVID, in timp ce la ATI sunt internate 1.260 de persoane. Pana astazi, 2 decembrie, pe…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca Romania a coborat, pentru a doua zi consecutiv, sub 10.000 de infectari. Conform raportului, in ultimele 24 de ore s-au infectat 6.752 de persoane. 86 de persoane bolnave de COVID-19 au decedat, iar 1.056 sunt la terapie intensiva. Trebuie precizat, totuși,…

- Potrivit informatiilor transmise de Prefectura Prahova, cele 168 de persoane nou confirmate cu SARS-CoV-2 in judet fac parte din urmatoarele categorii de varsta: 0-18 ani - 25, 19 ani -29 ani - 3, 30 ani -39 ani - 33, 40 ani -49 ani - 19, 50 ani -59 ani - 39, 60 ani -69 ani - 30, 70 ani -79 ani -…