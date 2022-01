Stiri pe aceeasi tema

- „La Cluj, intr-adevar, avem cea mai mare rata de ocupare a acestor paturi, daca se pastreaza trendul ascendent si, din pacate, conform specialistilor, ca urmatoarele doua saptamani va fi foarte greu, numarul infectarilor va creste.Daca se pastreaza acest trend de crestere, Clujul va intra cu siguranta…

- In Romania, a existat o situație relativ stabila in ceea ce privește numarul de cazuri zilnice de COVID-19 in decembrie 2021. Dar s-a observat o creștere la inceputul lunii ianuarie. Creșterea este legata in principal de noua varianta Omicron. Noile infectari au marcat primele etape ale unui nou val…

- Colegiul National "I. L. Caragiale" intra in online timp de 10 zile, dupa ce 41 de elevi si 11 profesori s-au infectat cu COVID-19, anunța purtatorul de cuvant al Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti, Larisa Gojnete.

- Majoritatea pacienților care ajung la Institutul Matei Balș din București sunt infectați cu tulpina Omicron, spune medicul Adrian Marinescu, directorul medical al instituției. Potrivit acestuia, presiunea maxima a valului 5 va fi in urmatoarele saptamani. „In momentul de fața, la Institutul…

- Sorin Cimpeanu se ține de cuvant și nu inchide școlile din cauza nevaccinarii! Concret, printr-un ordin comun semnat de Cimpeanu și Alexandru Rafila, ministrul Sanatații, școlile intra in online nu in funcție de gradul de vaccinare al profesorilor in localitațile intrate in scenariul roșu, ci in…

- Peste 50% dintre europeni ar putea sa se infecteze cu varianta Omicron a noului coronavirus in urmatoarele sase-opt saptamani, a anuntat, marti, directorul pentru Europa al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS). Europa a raportat peste 7 milioane de cazuri noi de COVID-19 in prima saptamana a anului…

- Octavian Jurma le recomanda parinților sa iși vaccineze copiii. Acesta susține ca le ințelege temerile, insa și el este parinte și și-a vaccinat copiii, tocmai pentru ca a constatat ca acesta este cel mai bun lucru pe care putea sa il faca.„Chiar ințeleg reținerea parinților care se tem sa iși vaccineze…

- Scolile si gradinitele pot trece la cursuri fata in fata prin decizie proprie, din ziua imediat urmatoare scaderii ratei de incidenta sub 3 la mie in localitate, a anuntat ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu. „Scolile si gradinitele pot trece in sistem fata in fata prin decizie proprie, inca din ziua…