Stiri pe aceeasi tema

- Șapte persoane si-au pierdut viata joi dupa ce un incendiu a izbucnit intr-un institut de cercetare in domeniul apararii din orasul rus Tver, aflat la 160 km nord-vest de Moscova, informeaza agentiile rusesti de stiri care citeaza autoritatile locale, relateaza Reuters.

- Sase persoane si-au pierdut viata joi dupa ce un incendiu a izbucnit in Institutul Central de Cercetare al Trupelor de Aparare Aerospațiala de pe strada Afanasy Nikitin din centrul orașului Tver, din apropiere de Moscova. Mai mulți angajați ai institutului au fost nevoiți sa sara pe ferestrele de…

- Cel putin 20 de persoane au murit, duminica, in urma unei revolte intr-o inchisoare din sudul Ecuadorului, informeaza News.ro . Revolta a avut loc la inchisoarea El Turi din Cuenca. Autoritatile au precizat ca au preluat din nou controlul inchisorii. Ministrul de Interne, Patricio Carrillo, a declarat…

- Cel putin noua persoane au murit si 57 au fost ranite in atacul aerian de duminica al fortelor ruse asupra bazei militare occidentale de la Iavoriv, in vestul Ucrainei, in apropiere de granita cu Polonia, a anuntat guvernatorul regiunii Lvov, potrivit Reuters. Potrivit guvernatorului, Rusia a lansat…

- Orașul Harkov a fost din nou ținta bombardamentelor ocupanților ruși. Trupe aeropurtate ruse au debarcat la Harkov in cursul noptii de marti spre miercuri, a indicat armata ucraineana, facand cunoscut ca in orasul din estul Ucrainei luptele sunt in curs de desfasurare, noteaza AFP. Harkov, un oras cu…

- Cinci persoane au fost ucise, iar alte cinci au fost ranite in atacul rus de marti de la turnul televiziunii, la Kiev, anunta Serviciul ucrainean de stat pentru Situatii de Urgenta, relateaza AFP. "Potrivit unor date preliminare, cinci persoane au fost ucise, iar alte cinci ranite" in acest atac, care…

- Razboiul declansat de Rusia in Ucraina a intrat in ziua a doua. Potrivit autoritatilor ucrainene pana in prezent sunt 137 de morti si 316 de raniti. Capitala Kiev a fost atacata cu rachete balistice sustine un consilier al Guvernului ucrainean. Volodimir Zelenski, presedintele Ucrainei, este de parere…

- Sapte persoane au fost ucise, joi, in bombardamente ale Rusiei in Ucraina, anunta politia ucraineana, relateaza BBC News. Potrivit unor oficiali, sase persoane au fost ucise, iar una ranita, intr-un atac vizand o unitate militara la Podilsk, langa Odesa. Alte 19 persoane au fost date disparute. O persoana…