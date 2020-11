27 noiembrie 1895: Inventatorul dinamitei, Alfred Nobel, a creat Premiile Nobel

Savantul si industriasul suedez Alfred nobel, a infiintat premiile Nobel printr o clauza a testamentului sau, redactat cu un an inainte de moartea sa. Pe data de 27 noiembrie 1895, Alfred Nobel Nobel si a redactat ultimul testament la Paris. Printr o clauza mentionata in document, savantul si a exprimat dorinta de a infiinta Premiile Nobel.Testamentul a cauzat multe controverse, atat in Suedia cat si la nivel international, deoarece Nobel a donat o mare parte din averea sa pentru instituirea pre ...