Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat, vineri seara, ca saptamana viitoare 10% dintre elevi vor continua cursurile online, acestia fiind din 654 de localitati unde rata de infectare este mai mare de 1 la mie. Alte 2,6 milioane de elevi vor merge fizic la scoala. De saptamana viitoare, insa,…

- Purtarea mastii de protectie nu va mai fi obligatorie in curtea unitatilor de invatamant incepand de luni, anunta Sorin Cimpeanu, ministrul Educatiei. „De saptamana viitoare, in exteriorul scolii (spatii deschise) se poate renunta la obligativitatea purtarii mastii de protectie”, anunta Sorin Cimpeanu.…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat ca școlile din localitațile care vineri au rata de infectare mai mica de 1 la mie vor funcționa cu prezența fizica saptamana urmatoare, conform Mediafax. Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat ca prezența copiilor la școala va fi stabilita…

- Elevii din clasele terminale de gimnaziu si de liceul se intorc fizic la cursuri, indiferent de rata locala de infectare cu coronavirus, iar scaderea numarului de cazuri noi de COVID-19 face ca si mai multi elevi sa se intoarca in clase – spune ministrul educatiei, Sorin Cimpeanu. Sorin Cimpeanu: Scolile…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a adus o serie de modificari si completari ordinului din august anul trecut, care stabilea calendarul admiterii la liceu in 2021 pentru absolventii de clasa a VIII-a din Romania.

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, vrea teste de saliva in școli, cel puțin pentru o anumita categorie de elevi și profesori. Pana acum, testarea in școli a fost inexistenta, spune ministrul. Sorin Cimpeanu a fost intrebat, joi seara, la Digi24, despre testele de saliva folosite in Italia…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat ca in sedinta de guvern urmatoare va fi introdus un proiect de ordonanta de urgenta privind invatamantul superior care prevede, printre altele, ca “10% din finantarea de baza a universitatilor va putea fi cheltuit pentru investitii in beneficiul comunitatilor…

- Noua veste pentru parinți și elevi! Sorin Cimpeanu vine cu detalii despre anul școlar 2020-2021 greu incercat in Romania din cauza contextului in care s-a desfașurat. Ce noutați dezvaluie oficialul? An școlar 2020-2021. Noutați pentru elevi Ministrul Educației a facut un anunț extrem de important in…