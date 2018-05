Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, la inceputul sedintei de guvern, ca Romania a atins procentul de 17% la absorbtia fondurilor europene, ceea ce inseamna ca ”ne apropiem cu pasi rapizi de media europeana, care este de 18%”. ”Avem inca o veste buna. In data de 22 mai 2018 in conturile…

- "In 2016 nu s-a facut nimic, in 2017 am turat motoarele la maximum. (...) Ar fi fost foarte util pentru Romania daca in 2016 domnul presedinte Iohannis ar fi iesit cu aceste atentionari. In 2017 am recuperate un an de intarziere. Un an care, din punctual meu de vedere al fondurilor europene, ar trebui…

- Prim-vicepresedintele PNL, Raluca Turcan, avertizeaza ca Romania este pe cale sa piarda circa 3,3 miliarde de euro din fondurile europene disponibile pentru transporturi, pentru ca proiectele Guvernului PSD-ALDE nu au fost bine pregatite, asa cum a avertizat recent si comisarul european Corina Cretu.…

- Liberty Global anunta, astazi, ca a intrat intr-un acord definitiv pentru vanzarea operatiunilor din Germania, Ungaria, Romania si Republica Ceha catre Vodafone Group, evaluate la 19 miliarde de euro, se arata intr-un comunicat publicat, miercuri dimineata, de compania americana. Tranzactia…

- Intr-un document al Comisiei Europene, obtinut de echipa Observator, se vorbeste despre frauda si amenintari la adresa sanatatii publice. S-au luat si primele masuri. 20 companii braziliene nu vor mai putea livra carne in Uniunea Europeana. Carne din Brazilia se gaseste si in Romania.

- Compania care administreaza reteaua de cai ferate din Romania, CFR SA, a anuntat miercuri ca reprezentantii Comisiei Europene (CE) sustin implementarea proiectelor pentru dezvoltarea infrastructurii feroviare din Romania, incluse in programul CEF Transport 2014-2020, contributia totala a CEF fiind…

- Romania a atras in primul deceniu de la aderarea la UE, in 2007, fonduri europene de peste 46 miliarde euro, din care 10 miliarde euro in perioada actuala de programare, a declarat Rovana Plumb, ministrul Fondurilor Europene. Suma reprezinta fondurile alocate pentru politica de coeziune,…

- Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca Raportul de tara publicat de Comisia Europeana confirma avansul inregistrat in 2017 de economia Romaniei, tendinta de consolidare a investitiilor publice si imbunatatirea potentialului de crestere si a conditiilor de pe piata muncii. MAE nu face nicio referire…